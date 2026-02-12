Итальянец случайно выбросил 20 золотых слитков в мусор

сегодня в 22:54

По ошибке в мусор улетела шкатулка со слитками общей стоимостью около 120 тыс. евро.

В итоге жителю провинции Лечче помогли полицейские. Им удалось вычислить мусорный бак и предприятие, куда поступило его содержимое.

Таким образом, мужчина вернул выброшенные им золотые слитки.

Ранее в Тюмени пожилой мужчина стал жертвой мошенников, передав курьеру золотые слитки общим весом 1,25 кг, что эквивалентно более чем 14,8 миллионам рублей.

