IT-специалисты стали самыми организованными и новаторскими

IT-специалисты чаще других сочетают энтузиазм и порядок

Дейтинг-сервис Twinby и соцсеть «Сетка» от hh.ru проанализировали более 25 тысяч анкет и выяснили, какие черты характера характерны для разных профессий. Самыми организованными и новаторскими оказались специалисты IT-сферы, сообщает Газета.ru .

Аналитики изучили анкеты пользователей из всех регионов России. Вне зависимости от профессии более половины респондентов открыты к новому опыту, ответственны, доброжелательны, эмоционально сдержанны и склонны к экстраверсии. Различия проявились в степени выраженности этих качеств.

Наиболее сбалансированное сочетание энтузиазма и организованности показали IT-специалисты. Открытыми к новому оказались 87% представителей сферы. По уровню организованности IT также лидирует — 79%. Далее следуют инженерия (78%) и менеджмент (75%).

Главными энтузиастами стали работники творческих индустрий (90%) и маркетинга (89%). Более склонными к консерватизму оказались финансисты (17%) и педагоги (21%), тогда как у других специалистов этот показатель не превышает 10%.

Самыми неорганизованными аналитики назвали представителей образования (28%) и финансов (20%). Наиболее экспрессивны сотрудники искусства (33,2%), бьюти-индустрии (28,5%) и дизайна (25,8%). При этом предприниматели, инженеры и работники транспорта оказались самыми эмоционально сдержанными, но при этом одними из наиболее экстравертных.

