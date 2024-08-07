IT эксперт Косарев: в борьбе с мошенниками помогут цифровые посредники

Для борьбы с кибермошенниками есть простое решение — создавать новые финансовые сервисы, которые в качестве надежных и проверенных посредников будут безопасно проводить любые платежи, которые раньше проводились напрямую между физлицами, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Но на данный момент, чтобы случайно не попасть под горячую руку банкиров, мы рекомендуем не проводить крупные переводы внутри одного банка. Все изученные нами случаи связаны с переводами внутри одного банка, а не из одного в другой», — сказал Косарев.

Он напомнил, что 25 июля текущего года вступил в силу закон, который вводит ответственность банков за переводы с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

«С моей точки зрения это важнейшая социальная мера Центробанка, направленная на развитие и укрепление банковской системы и поддержку наших граждан. Развитие и укрепление невозможно без доверия. А доверия нет, если банки лишь декларируют желание бороться с финансовым мошенничеством, а никакой реальной ответственности за массовый обман граждан не несут. Потому что всем и каждому понятно, что мошенники обладают зачастую теми данными о своих жертвах, которыми обладать могут только с помощью сотрудников конкретного банка», — поделился эксперт.

Косарев отметил, что злоумышленники начинают подстраиваться под новые требования и даже пытаются их использовать себе на пользу. Но это не значит, что изменения в закон о «Национальной платежной системе» плохие.

«Это значит, что борьба с мошенничеством не должна останавливаться, а финансовый сектор должен адаптироваться к новым приемам мошенников, и, как следствие, банкам необходимо в постоянной динамике продумывать и совершенствовать адекватные вызовам правила работы и развивать защиту законопослушных участников рынка», — пояснил специалист.

Он еще раз подчеркнул, что упомянутые поправки выгодны Центробанку и гражданам РФ.

«Данные поправки не выгодны типичному банку, поскольку вводят для типичного банка дополнительную финансовую ответственность в той сфере, в которой раньше они никакой ответственности не несли. И очень не хотелось бы констатировать, что данная практика — это всего лишь саботаж нововведений со стороны определенных отдельных банков», — заключил эксперт.