Истребители Су-30см и Су-35с ночью ударили по позициям ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области ночью экипажи истребителей Су-30см и Су-35с ударили по противнику, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало в Telegram-канале видео проведенного удара. На нем показано, как взлетают самолеты, огненные вспышки, когда снаряды попадают по целям. Истребили били по скоплению бойцов и военной техники ВСУ.

Для удара экипажи использовали авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Самолеты вернулись на место дислокации, когда получили подтверждение от разведчиков о ликвидации всех целей.

Ранее Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-3000 по скоплению противника рядом с границей в Курской области. Цель была поражена.