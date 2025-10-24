Историко-туристический форум ждет гостей в Дубне 7 ноября

7 ноября в конгрессно-выставочном центре ОЭЗ «Дубна» состоится форум «Дубна как точка роста национальных проектов России. 300-летняя эстафета истории: от Дубенской верфи до наукоемких производств ОЭЗ». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Форум проводится с целью формирования сообщества и создания долгосрочной экспертной площадки для повышения узнаваемости бренда и увеличения туристической привлекательности города и региона, продвижение проекта создания исторического парка «Дубненская верфь Петра Великого» как одного из драйверов роста экономики.

В программе мероприятия выступления спикеров (историков, руководителей туристических компаний и проектов, гидов-экскурсоводов из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери и Дубны), исторические танцы и иммерсивное театрализованное представление, ярмарка и мастер-классы от дубненских ремесленников, мастер-классы по вязанию морских узлов и яхтингу, дегустация продуктов, приготовленных по старинным рецептам, конкурсная программа и мастер-класс по рисованию маскота верфи, экскурсия по городу с посещением Музея замка.

Среди спикеров и экспертов форума историк, археолог, руководитель проекта «Музей замка», «Архив» Фонда «НАСЛЕДИЕ» Лариса Пантелеева (г. Дубна); к. э. н., доцент, доцент Тверского государственного университета Андрей Смирнов (г. Тверь); к. т. н., доцент, доцент Государственного университета «Дубна», заместитель гендиректора ФГУП «НИИ Прикладной акустики» Сергей Козлов (г. Дубна); генеральный директор и учредитель Комбината музейно-выставочного искусства (КМВИ) Елена Михайлова (г. Санкт-Петербург); основатель АНО «Город-музей», соучредитель Агентства по работе с исторической средой «Центр капитализации наследия», лауреат Национальной премии АСИ «Люди меняют страну», наставник в сфере культуры Надин Кулешова (г. Москва); руководитель Школы гида «Глазами инженера» и сообщества «Песочница экскурсоводов» Ольга Полякова (г. Москва) и другие.

Для участия в форуме обязательна регистрация по ссылке: https://forms.gle/NPUBGhwKALcq3WQy9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.