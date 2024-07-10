Исследование: более половины россиян ищут работу через друзей

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» обнародовали результаты исследования, согласно которому более 50% жителей РФ ищут подработки через друзей и знакомых, сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу одного из сервисов.

Таким способом пользуются около 55% опрошенных. На втором месте по популярности — сайты для поиска работы, их используют 54% респондентов. Тройку лидеров замкнули группы, чаты мессенджеров и соцсетей — в них работу ищут 20% россиян.

При этом более 22% жителей находят подработку всего за несколько дней, 9% тратят на это неделю и еще 7% — 2 недели.

Ранее сообщалось об исследовании психолога Али Абдаала, который доказал, что самую большую продуктивность в работе показывают те сотрудники, которые качественно отдыхают.