Психолог Али Абдаал в своем исследовании доказал, что самую большую продуктивность показывают люди, которые качественно отдыхают. Речь идет не только о тщательно спланированных выходных, но и о повседневной рутине. Например, эффективно расслабиться можно, наблюдая за природой, даже на картине, сообщает портал «Узнай.ру» .

Абдаал выпустил книгу, в которой рассказал об открытии, сделанном в больнице. По его словам, пациенты выздоравливали с разной скоростью в зависимости от вида из окон палат. Те, кто во время лечения видели пейзажи парка, становились на ноги быстрее тех, кому приходилось смотреть на стену соседнего здания.

Психолог также провел эксперимент и стал показывать людям картинки с изображением природы. По итогу исследования Абдаал выяснил, что их созерцание пейзажей так же, как и живая природа, улучшает самочувствие, дает прилив сил и повышает продуктивность.

«Чтобы хорошо отдохнуть, важно на время отключиться от решения повседневных задач, забыть об ответственности. Для каждого рецепт, как организовать для себя это, будет индивидуальным», — прокомментировал психолог Платон Аверин.