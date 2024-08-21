Иск Долиной об отмене сделки по продаже квартиры в Москве рассмотрят 13 сентября

Столичный Хамовнический суд начал производство по поданному певицей Ларисой Долиной иску, в котором она просит признать недействительной сделку по продаже ее квартиры. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Долина подала иск в суд против жительницы столицы Полины Лурье. Она попробует оспорить сделку по продаже пятикомнатной квартиры площадью 236 м в Хамовниках.

В иске певица указала, что имущество было отчуждено из-за того, что третьи лица ввели ее в заблуждение. Подготовка к судебному разбирательству пройдет 13 сентября.

Ранее стало известно, что Лурье 34 года. Если суд признает правоту Долиной, то она получит права на квартиру обратно. Однако певице придется вернуть покупательнице 112 млн рублей.