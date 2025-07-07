Врачи НИКИ детства назвали главные летние аллергены

С 7 по 13 июля в России проходит неделя профилактики аллергических заболеваний. Проявиться они могут в любое время года, но летом некоторые виды аллергии становятся особенно актуальными из-за сезона. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства рассказали какие аллергены могут вызывать реакцию в летние месяцы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Аллергия — это повышенная реакция иммунной системы на определенные вещества, называемые аллергенами. Летом ее чаще всего вызывает пыльца трав и цветов, споры плесени и пыльца некоторых деревьев. Симптомы включают насморк, зуд в глазах, чихание и затрудненное дыхание. Кроме того, укусы ос, пчел и других насекомых могут спровоцировать аллергическую реакцию от покраснения и отека до анафилактического шока. Аллергия на солнце или фотодерматит проявляется в виде сыпи, покраснения и зуда на коже после воздействия солнечных лучей», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Некоторые продукты питания также могут вызывать аллергические реакции летом — фрукты и овощи, такие как клубника, абрикосы, персики, арбузы и дыни. Возможна аллергия и на морепродукты. В период влажной погоды плесень может активно размножаться в почве, в душных помещениях с плохой вентиляцией.

«Лечение заболевания начинается с исключения контакта с аллергеном, для снятия симптомов назначают антигистаминные и другие противоаллергические препараты. В период обострений необходимо соблюдать гипоаллергенный быт, который подбирается для каждого аллергика индивидуально. Диета — далеко не обязательная часть противоаллергического лечения. При дерматите, аллергии на пыльцу, плесень, реакции на солнце, выходя на улицу носите одежду, которая покрывает большую часть тела, используйте солнцезащитные защитные средства. Если у вас пищевая аллергия, внимательно читайте состав продуктов и избегайте тех, которые могут вызвать реакцию, помните о возможности перекрестной реакции «пыльца-пища». Поддерживайте чистоту в доме, используйте очистители воздуха. Регулярная уборка поможет уменьшить количество пыли и плесени в помещении», — добавила врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко.

При появлении симптомов аллергии обратитесь к врачу, который назначит подходящее лечение, поможет скорректировать образ жизни. Аллергия должна лечиться под контролем специалиста, самолечение может спровоцировать развитие осложнений, расширение спектра реакций на аллергены.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.