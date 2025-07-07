Как получить стабильный доход выше инфляции — советы эксперта
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Во втором полугодии ключевая ставка ЦБ продолжит снижение, что повлияет на рынок акций и облигаций. При этом с точки зрения инвестиций следует рассматривать комбинацию рублевых активов и валютной диверсификации, сообщил РИАМО основатель финтех-компании GBIG HOLDINGS Руфат Абясов.
Ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, что позитивно для облигаций и акций, отмечает он.
Облигации станут новым любимым инструментом при развороте денежно-кредитной политики, уверен эксперт.
Снижение инфляции с 9,89% до 7% улучшит реальную доходность всех инструментов. А валютная диверсификация добавит 10-15% к общей доходности при правильной реализации, отмечает Абясов.
Золото может вырасти на 15-20% из-за покупок центральными банками различных стран.
«При текущей инфляции даже консервативные депозиты и ОФЗ дают отличную реальную доходность 8-12%. Добавление валютного компонента (25-30% портфеля) критически важно для защиты от рублевых рисков. Комбинация рублевых активов, валютной диверсификации, ЦФА и золота создает сбалансированный портфель для получения стабильного дохода 15-25% выше инфляции на ближайшие полгода», — резюмировал эксперт.