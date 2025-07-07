Более 100 л крови сдали на Дне донора, организованном девелопером «Самолет»

Федеральный девелопер «Самолет» 3 июля организовал проведение Дня донора сразу в 3 регионах страны: Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Участниками акции стали сотрудники компании и жители «Пригорода Лесное» — самого крупного подмосковного ЖК, сообщает пресс-служба ГК.

В результате удалось собрать свыше 100 л крови. Ее направят в медучреждения для спасения жизней пациентов, нуждающихся в переливании.

«День донора» — больше, чем благотворительная акция, это прямое свидетельство нашей социальной ответственности. Мы высоко ценим готовность сотрудников стать донорами, ведь их бесценный вклад напрямую спасает жизни: всего одна донация объемом в 450 мл способна помочь 4 взрослым или 8 детям», — заявила директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет» Александра Горчакова.

По словам главврача центра крови им. О.К. Гаврилова Марии Аппалуп, российский бизнес все чаще решает участвовать в донорском движении. Медики приветствуют такое решение и готовы оказывать помощь.

«Совместно с девелоперской группой „Самолет“ мы проводим выездные акции. Это наглядный пример того, как корпоративное донорство приобретает системный характер. Выездной формат позволяет, например, сотрудникам компаний без отрыва от работы помогать людям, которые в этом нуждаются. В том числе благодаря их вкладу мы можем оперативно пополнять запасы донорской крови и компонентов», — добавила Аппалуп.

Донорская акция

Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет» Фото - © пресс-служба ГК «Самолет»

Донорская акция началась в группе «Самолет» 29 мая 2023 года, с 2024 года она проходит раз в 2 месяца. За время ее проведения донорами стали свыше 1 тыс. сотрудников «Самолета» и жителей жилых комплексов, возведенных компанией. Объем сданной ими крови способен спасти 4 тыс. взрослых или 8 тыс. детей.

Системный подход бизнеса к развитию донорского движения крайне важен на фоне статистики по стране. Данные опроса ВЦИОМ за 2024 год говорят о том, что 40% россиян имеют опыт донорства крови. Из них 11% сдавали кровь только однажды, еще 11% — 2-3 раза, а тех, кто сдавал кровь более 3 раз, — 18%. Эти цифры не только показывают общую вовлеченность граждан в донорство, но и указывают на необходимость приложить усилия для привлечения новых доноров и формирования у россиян привычки регулярно сдавать кровь.

Донорство для «Самолета» — неотъемлемая часть корпоративной культуры. При этом лишь сдачей крови дело не ограничивается: сотрудники девелопера еще становятся донорами костного мозга. Компания реализовывает данную программу в сотрудничестве с РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В 2019 году в центре появилась собственная база, которую интегрировали в федеральный регистр. Это дает возможность находить совместимых доноров для пациентов по всей стране.

ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Группа входит в число системообразующих организаций экономики страны и по объему текущего строительства занимает 1 место в Московском регионе и в РФ.