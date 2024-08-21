Shot: певица Лариса Долина хочет отсудить квартиру у 34-летней матери-одиночки

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Певица Лариса Долина подала иск в суд против девушки, которая купила ее пятикомнатную квартиру в Хамовниках, сообщает SHOT .

Новая собственница имущества — Полина Лурье. Ей 34 года, и она мать одиночка, которая работает в крупной столичной консалтинговой фирме.

Долина подала в суд на Лурье 19 августа. Она просит признать недействительной сделку купли-продажи ее пятикомнатного жилья площадью 236 метров в Хамовниках.

Если суд займет сторону Долиной, то она снова станет владелицей квартиры. Однако ей придется вернуть Лурье 112 млн рублей, которые та потратила на покупку недвижимости.

Купля-продажа пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках состоялась 24 июня. Однако 3 августа имущество арестовали, поскольку правоохранители открыли дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в деле об обмане Долиной аферистами могут появиться новые потерпевшие. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.