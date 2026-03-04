Исчезнувший в Ленобласти подросток-«агент спецслужб» оказался жив

До этого сообщалось, что мошенники обманули Влада. Они убедили парня, что тот якобы стал «агентом спецслужб». Подросток 25 февраля ушел из дома. С тех пор он не выходил на связь с родственниками.

В аккаунте у Влада обнаружили переписку с аферистами. Мать подростка рассказала, что неизвестные его завербовали и сделали «агентом спецслужб», после чего отправили выполнять ряд заданий. Еще мошенники заставили парня отправить им деньги.

После исчезновения Влада видели в разных районах Санкт-Петербурга. Правоохранители планируют выяснить, где и с кем все это время был молодой человек.

