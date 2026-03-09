Исчезнувших 6 тыс лет назад животных нашли живыми в Новой Гвинее

В Новой Гвинее ученые из Австралии обнаружили живых представителей двух разных видов кускусовых. Поссумов считали исчезнувшими 6000 лет назад, сообщает журнал Records of the Australian Museum .

В тропических лесах полуострова Чендравасих нашли кольцехвостого кускуса, который живет в дуплах деревьев, и карликового длиннопалого поссума весом примерно 200 граммов. Карликовый поссум примечателен тем, что четвертый палец на его лапах вдвое длиннее остальных. Это позволяет ему ловко доставать личинок из трещин в коре деревьев.

Австралийские исследователи отметили, что животных помогли найти местные папуасские племена майбрат и тамбраув, которые почитают поссумов как священных существ.

