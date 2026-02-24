Биолог объяснила, почему воробьи массово толстеют в городах России

Воробьи, обитающие в городской среде, часто кормятся рядом с заведениями фастфуда, что негативно влияет на их состояние и вызывает проблемы с ожирением, об этом заявила доктор биологических наук, ученый секретарь ИПЭЭ РАН Наталья Феоктистова, пишет РИА Новости .

«Многие городские звери и птицы питаются рядом с разными точками быстрого питания. Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы, и, видимо, многие другие виды тоже могут. В результате они начинают в городе толстеть. Точно так же, как у людей, это отрицательно сказывается на их здоровье. Если ты набираешь вес, у тебя меняется гормональный фон, а он может меняться в сторону ухудшения размножения, в частности. То же самое происходит с животными, они же млекопитающие. У них все то же самое, и у птиц тоже», — сказала Феоктистова.

Биолог пояснила, что трудности, с которыми сталкивается в городе человек, во многом характерны и для фауны из-за схожести базовых метаболических процессов. По словам ученого, из-за светового загрязнения у человека бывает бессонница, и у птиц может проявиться то же самое.

Феоктистова отметила, что люди тяготеют к городам, но и птицы тоже, как это ни парадоксально, чаще выживают здесь, поскольку здесь снижена угроза со стороны хищников. В городской черте хищных птиц обитает значительно меньше, чем в пригородных зонах или в дикой природе.

Помимо этого, в последнее время исследователи отмечают рост числа видов птиц и животных, демонстрирующих способность приспосабливаться к жизни в городе.

