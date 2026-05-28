Ирина Шульженко заявила о сохранении удаленки в ряде сфер

Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко заявила, что в 2027 году компании не откажутся полностью от удаленной работы и сохранят гибридный формат, сообщает Газета.ru .

По словам Ирины Шульженко, бизнес продолжит сочетать офисную и дистанционную занятость, поскольку полный переход на удаленку оказался эффективным не для всех команд и функций.

«Полного отказа от удаленной работы в России в 2027 году, скорее всего, не произойдет, однако после нескольких лет массовой дистанционной работы многие компании пришли к выводу, что полностью удаленный формат подходит не всем функциям и не всем командам. Работодатели, которые не смогли перестроить системы управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей», — отметила Шульженко.

Она уточнила, что дистанционная занятость сохранится в IT, аналитике, маркетинге и дизайне — там, где результат легко измерить. Такой формат также востребован в условиях высокой конкуренции за квалифицированных специалистов.

«Сейчас именно гибридный формат становится основным компромиссом рынка труда: бизнес получает больше живого взаимодействия, а сотрудники — гибкость к планированию своего рабочего дня: часть дней в офисе и часть дней на удаленке. Сегодня гибкость формата работы становится частью ценностного предложения работодателя. Компании, которые умеют выстраивать доверие, автономность и комфортную рабочую среду, выигрывают в удержании сильных специалистов», — заключила Шульженко.

