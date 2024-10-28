Иран запретил ввозить и использовать в стране телефоны Motorola

Многочисленные взрывы устройств корпорации Motorola в Ливане привели к тому, что власти Ирана запретили ввозить в страну, а также использовать устройства этой компании, пишет ТАСС .

Большинство интернет-магазинов в Иране уже сняли с продажи все устройства компании Motorola. Если названия в каталогах еще остались, то напротив них стоит отметка «нет в наличии».

Власти Ирана запретили использовать и ввозить в страну устройства связи Motorola после массовых взрывов пейджеров в Ливане. Предполагается, что все гаджеты взорвались из-за спрятанных внутри них взрывчатых веществ.

Взрывы пейджеров в Ливане произошли в середине сентября 2024 года. Эксперт по цифровой безопасности Андрей Чечулин сообщил, что «захватить» телефон через Сеть практически невозможно из-за хорошей системы безопасности, но владелец гаджета сам может по ошибке скачать вредоносное программное обеспечение при переходе по подозрительной ссылке.