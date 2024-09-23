Эксперт о взрывах пейджеров в Ливане: встроенная защита смартфонов весьма хороша

На прошлой неделе в Ливане взрывались пейджеры, в результате чего пострадали несколько тысяч человек и десятки погибли. Ситуацию прокомментировал эксперт по цифровой безопасности Андрей Чечулин, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Надо сказать, что случаев, когда ваш смартфон могут напрямую захватить через Сеть, практически не бывает — встроенная защита достаточно хороша. Массового заражения пока не было. Чаще всего мобильные телефоны взламывают через SMS-сообщения. Вы открываете послание злоумышленников и фактически сами инициируете загрузку вредоносной программы», — сказал специалист.

По словам Чечулина, в таких ситуациях пользователи де-факто сами закачивают вредоносные программы, когда реагируют на сообщения злоумышленников.

Эксперт добавил, что порой в заражении или даже взрыве гаджета виноват сам владелец телефона, который, не читая сообщение на экране, сразу нажимает «Да».

В случае с трагедией в Ливане Чечулин склоняется к версии о том, что в пейджеры специально установили взрывчатку еще на стадии производства.