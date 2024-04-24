Иран позволил российским дипломатам посетить плененного моряка Колчанова

МИД РФ: моряк Колчанов может освободиться из иранского плена при смене экипажа

Дипломаты российского посольства Ирана встретились с попавшим в плен моряком Тимофеем Колчановым и убедились, что он здоров, находится в удовлетворительных условиях и может общаться с семьей по телефону, сообщили в Министерстве иностранных дел России .

Иранская сторона подтвердила, что не имеет никаких претензий к экипажу захваченного корабля по местным законам. Представители правительства Исламской Республики Иран сообщили, что, по международным морским правилам, россиянин Колчанов сможет покинуть судно по решению его капитана при смене экипажа, к которому уже началась подготовка.

Посольство России в Иране держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с плененным моряком и его семьей.

Ранее Иран называл условие для Израиля по возвращению Колчанова. Это могло произойти только в случае, если кто-то добровольно займет его место в плену.