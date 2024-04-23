В Иране назвали условие для Израиля для спасения российского моряка Колчанова

Моряка из РФ спасут из иранского плена, только если Израиль найдет ему замену

Иранские захватчики судна с российским моряком Тимофеем Колчановым на борту готовы отпустить его домой, если Израиль найдет, кто добровольно сдастся в плен и заменит его в порту Бендер-Аббас, сообщает Mash .

Иного варианта у Колчанова попасть домой пока нет. Даже если консулы договорятся об освобождении россиянина, Израилю придется его кем-то заменить, так как судно не может остаться без старшего механика, под чьим контролем работает почти все на корабле.

Колчанов попал в плен 15 апреля вместе с гражданами Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Израильский контейнеровоз MSC ARIES захватили иранцы.

Ранее попавший в плен моряк Колчанов рассказал, что захватчики разрешили пленным позвонить родственникам. По его словам, телефон дали на один час.