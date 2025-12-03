Инвестор рассказал, смогут ли в РФ запретить демонстрацию роскоши в Сети

Инициативы по ограничению демонстрации роскоши в социальных сетях — это, скорее, инструмент смягчения социального недовольства, чем эффективное средство регулирования. Полный запрет на подобный контент вряд ли будет введен, так как это противоречит интересам рекламной индустрии. Такое мнение высказал инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда, пишет Газета.ru .

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением о запрете для российских граждан на демонстрацию атрибутов роскошной жизни в социальных сетях.

«В России закон о „показной роскоши“ пока не принят, но интерес к теме растет на фоне усиливающегося неравенства. Международные примеры уже есть: в Китае в 2024 году регуляторы потребовали от Douyin, Weibo и Xiaohongshu удалять контент, пропагандирующий „культ денег“ и демонстративное потребление. Только за первую неделю мая платформы заблокировали сотни аккаунтов и удалили тысячи публикаций. Во Франции в 2023 году принят закон, ограничивающий рекламу роскоши и навязывание образа жизни через инфлюенсеров. Эти меры снижают видимость показного богатства, но не устраняют социально-экономические причины неравенства», — пояснил Скуйбеда.

По его словам, позитивные стороны таких инициатив очевидны: уменьшение раздражения, зависти и давления, особенно на молодое поколение. В обществе, где социальное расслоение становится все более острым вопросом, это может оказать успокаивающее воздействие на психологическое состояние граждан.

Однако, по мнению инвестора, негативные последствия могут быть более ощутимыми. Он пояснил, что контент, посвященный демонстрации образа жизни, является не просто хвастовством, а целой экосистемой, поддерживающей малый бизнес и креативные индустрии.

Скуйбеда отметил, что в 2024 году объем рекламного рынка в России превысил 900 миллиардов рублей (рост на 24% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным АКАР), и значительная часть этого прироста пришлась на digital-сегмент. Введение жестких ограничений негативно скажется на маркетинге, доходах и занятости в сфере создания контента.

По мнению специалиста, скорее всего, Россия выберет более умеренные меры регулирования — маркировку контента, штрафы за демонстративное потребление, сотрудничество с платформами в вопросах модерации. Это позволит формально реагировать на общественный запрос, не нанося ущерба экономике и не нарушая статью 29 Конституции РФ, гарантирующую свободу выражения мнений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.