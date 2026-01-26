сегодня в 17:59

Интернет в Петербурге отключают в день визита Путина и короля Малайзии

На территории Санкт-Петербурга в понедельник возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи, предупредили в городском комитете по информатизации и связи в соцсети «ВКонтакте» .

Отключения направлены на обеспечение безопасности граждан. В комитете посоветовали пользоваться городским Wi-Fi «SPB_FREE».

Доступ к нему возможен через авторизацию с помощью мобильного телефона.

Ограничения мобильного интернета и связи происходят на фоне встречи президента России Владимира Путина с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Санкт-Петербурге. Лидеры провели неформальную встречу. Они в том числе осмотрели экспозиции в Государственном Эрмитаже.

