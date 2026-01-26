сегодня в 16:43

Экскурсию по Эрмитажу провели для Путина и короля Малайзии

Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим осмотрели экспозиции в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Кадры публикует пресс-служба Кремля .

Экскурсию для лидеров провели в сопровождении гендиректора Михаила Пиотровского. Главы государств осмотрели картины, уникальные экспонаты, барельефы, Георгиевский (Большой тронный) зал и т. д.

После осмотра выставки лидеры продолжили общение в формате рабочего завтрака.

Ранее отмечалось, что Путин принял гостя в Двадцатиколонном зале знаменитого музея. Они обменялись рукопожатием.

Верховный правитель Малайзии находится в России с частным визитом.

