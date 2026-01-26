Владимир Путин и султан Ибрагим провели встречу в Эрмитаже

В стенах Эрмитажа состоялась встреча президента России Владимира Путина с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Ибрагим прибыл в Санкт-Петербург 25 января с неофициальным визитом, сообщает РИА Новости .

Путин принял гостя в Двадцатиколонном зале знаменитого музея, где лидеры обменялись рукопожатием и взаимными приветствиями.

Ранее их прошлая встреча состоялась в августе 2025 года в московском Кремле, когда султан посещал Россию с официальным государственным визитом.

Эрмитаж, один из самых масштабных и разносторонних музеев в мире, играет ключевую роль в научной и образовательной деятельности. В его коллекции насчитывается свыше 3 миллионов артефактов, охватывающих разные исторические периоды и культуры: от самых древних времен до современности, от античности и Древнего Востока до Западной Европы и России. В музее представлены произведения изобразительного искусства, графики, скульптуры, нумизматики, а также археологические находки.

