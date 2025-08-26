сегодня в 19:30

«Интерфакс»: Путин продлил срок полномочий Бастрыкина на посту главы СКР на год

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина на посту председателя СКР на год, сообщает «Интерфакс» .

Как рассказал источник, срок службы Бастрыкина истекает 27 августа 2025 года.

27 августа главе Следкома исполняется 72 года. По законодательству страны, председатель СК РФ должен покинуть пост по достижении 70 лет, но его полномочия могут быть продлены указом главы государства на год.

В 2024 году Бастрыкину продлевали полномочия на один год.

Ранее СМИ писали, что Бастрыкин может покинуть свой пост и стать полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.