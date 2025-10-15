Интерактивная программа для детей пройдет в усадьбе Лопасня-Зачатьевское Чехова

19 и 26 октября в Детском музейном центре «Усадьба Лопасня-Зачатьевское», филиале музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в округе Чехов состоится интерактивная программа «1812 г. Лопасненский край». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут познакомиться с ключевыми событиями Отечественной войны 1812 года, с историей и героями Лопасненского края, воинами «летучих отрядов» князя Кудашева, посмотреть театрализованное представление в традициях старинного театра «раек», послушать рассказы и поучаствовать в исторических играх.

Программа включает увлекательные истории, мини-спектакль и мастер-класс по созданию собственного сувенира — исторического солдатика, который будет напоминать о путешествии в прошлое.

Начало мероприятия в 14:00.

Подробная информация на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

