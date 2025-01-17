Инструмент влияния на молодежь: россиянам назвали главную опасность TikTok

Советник медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов уверен, что главная опасность для платформы TikTok кроется не в сборе данных пользователей, а в демографическом сдвиге.

«Аудитория традиционных соцсетей стремительно стареет, а молодежь в TikTok. И понятно, что через 10 лет эта молодежь подрастет. И в этом самая большая угроза», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Лидова, именно растущая популярность TikTok среди молодежи, которая в будущем станет активным политическим и экономическим игроком, представляет наибольшую угрозу для существующих политических структур.

Лидов подчеркнул, что через TikTok политические организации получают мощный инструмент влияния на молодое поколение и население в перспективе ближайших десятилетий, а сбор данных он назвал лишь «формальной причиной» для запрета, который обсуждается в США и ЕС.