Инструктор из Богородского округа выиграла «Миссис Россия INTERNATIONAL 2026»

Елена Хромова представляла Московскую область и завоевала три титула: «Талант конкурса Миссис Россия 2026», «Миссис Центральный Федеральный округ» и «МИССИС РОССИЯ INTERNATIONAL 2026». Победа дала ей право представить Россию на мировом финале конкурса красоты «Missis INTERNATIONAL 2027» в США.

В конкурсе участвовали замужние женщины из разных федеральных округов России. Он включал четыре этапа: подачу анкет и портфолио, заочный отборочный тур, презентационно-подготовительный период и суперфинал.

Хромова три года работает инструктором по спорту в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово» Богородского городского округа и преподает художественную гимнастику. Ее воспитанницы занимают призовые места на межрегиональных, региональных и республиканских соревнованиях и выполняют взрослые разряды. Елена — мастер спорта России по художественной гимнастике и чемпионка Европы по черлидингу.

«Три года я работаю в Богородском округе. Мои воспитанницы добиваются высоких результатов, и это вдохновляет меня двигаться вперед. Победа в конкурсе — это не только личное достижение, но и возможность показать, что женщины могут быть успешными в разных сферах», — поделилась Елена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.