Instasamka подала в суд на сеть японской кухни «Ёбидоёби» на 3,3 млн руб

Блогер и певица Instasamka начала судиться с сетью доставки японской кухни «Ёбидоёби». Артистка хочет получить 3,3 млрд рублей, сообщает Mash .

Конфликт между блогершей и сетью доставки начался еще в марте. «Ёбидоёби» опубликовали ролик в Instagram*. В нем актриса, которая визуально почти идентична Instasamk’е, поет песню, по мотиву похожую на хит «За деньги да».

После этого Дарья Зотеева (настоящее имя звезды) отправила к «Ёбидоёби» досудебную претензию. В ней артистка попросила удалить клип и выплатить компенсацию — 3 млн за нарушение авторских прав, 150 тыс. рублей за услуги адвоката и 500 тыс. за моральный вред.

Но у «Ёбидоёби» свое видение ситуации. Компания ранее хотела снять аналогичный ролик с настоящей Instasamk’ой и вела переговоры. Однако артистка отказалась от участия, после чего в сети доставки японской кухни приняли решение снять видео самостоятельно.

От требований по досудебной претензии в «Ёбидоёби» отказались. Они пояснили свою позицию тем, что клип — пародия, песня используется другая, да и в целом Instagram* в РФ под запретом.

Затем артистка отправилась в арбитражный суд. Там Instasamk’а потребовала компенсации за нарушение авторских прав и моральный вред.

Ранее в Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram*. Такое решение принял совет по технологиям и коммуникациям.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.