В Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram*

Доступ к соцсети Instagram* заблокировали утром в пятницу в Турции. Это произошло по решению совета по технологиям и коммуникациям, сообщает ТАСС .

Как пишет газета Birgün, не исключено, что решение приняли в стране из-за блокировки в соцсети соболезнований в связи с убийством в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Данное решение осудил руководитель управления коммуникаций администрации главы государства Фахреттин Алтун.

Телеканал CNBC-e отметил, что совет по технологиям может использовать данные ему полномочия для ограничения работы соцсетей, но решение ведомства должно быть утверждено судом за 24-48 часов.

Скорее всего, турецкий суд вынесет вердикт в отношении Instagram* в пятницу.

Сейчас доступ к популярной в стране соцсети невозможен с компьютеров и мобильных гаджетов. Многие пытаются войти в Instagram*, используя VPN и иные альтернативные варианты. Количество пользователей соцсети в Турции составляет 50 млн человек при населении в 85 млн.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.