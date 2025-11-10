Иностранец пытался вывезти из России 7 тыс хвостов куницы
Фото - © ФТС России
Гражданина иностранного государства задержали в столичном аэропорту Домодедово с 7 тыс. хвостами куницы. В отношении пассажира возбуждено дело, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).
В аэропорту во время выборочного контроля остановили иностранца, который собирался лететь в Израиль. При проверке его багажа таможенники нашли вакуумные пакеты с мехом. Общая стоимость обнаруженных изделий составила 183 тыс. рублей. Мужчина объяснил, что перевозит хвосты куницы для изготовления поделок в детском лагере.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Иностранцу грозит крупный штраф с конфискацией.
Ранее контрабандист со 110 тыс долларов пытался сбежать от таможенников в московском аэропорту Шереметьево. Нарушитель был оперативно задержан службой безопасности аэропорта.
