Иностранец пытался вывезти из России 7 тыс хвостов куницы

сегодня в 18:02

Иностранца с 7 тыс хвостами куницы задержали в аэропорту Домодедово

Гражданина иностранного государства задержали в столичном аэропорту Домодедово с 7 тыс. хвостами куницы. В отношении пассажира возбуждено дело, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

В аэропорту во время выборочного контроля остановили иностранца, который собирался лететь в Израиль. При проверке его багажа таможенники нашли вакуумные пакеты с мехом. Общая стоимость обнаруженных изделий составила 183 тыс. рублей. Мужчина объяснил, что перевозит хвосты куницы для изготовления поделок в детском лагере.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Иностранцу грозит крупный штраф с конфискацией.

Ранее контрабандист со 110 тыс долларов пытался сбежать от таможенников в московском аэропорту Шереметьево. Нарушитель был оперативно задержан службой безопасности аэропорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.