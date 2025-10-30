Контрабандист со 110 тыс долларов пытался сбежать от таможенников в Шереметьеве

В аэропорту Шереметьево пресечена попытка бегства контрабандиста, у которого в багаже обнаружили крупную сумму незадекларированных денежных средств, эквивалентную примерно 100 тыс. долларов. Мужчина попытался сбежать от сотрудников, но не получилось, сообщает Baza .

Предварительно известно, что россиянин, прилетевший из Стамбула и собиравшийся лететь в Казань, привлек внимание сотрудников таможни во время сканирования его чемодана. Рентгенограмма показала наличие пачек с банкнотами. Поскольку деньги не были задекларированы должным образом, пассажира отстранили от полета.

Находясь в зоне таможенного досмотра, он неожиданно отказался предъявить содержимое чемодана и предпринял попытку скрыться, но был оперативно задержан службой безопасности аэропорта.

В итоге в чемодане нарушителя было обнаружено внушительное количество валют разных стран: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии и другие денежные. Общая стоимость найденных купюр составила 110 634 доллара США. В российских деньгах по актуальному на 30 октября 2025 года курсу это примерно 8,8 млн рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с незаконным перемещением через границу крупной партии наличных. Злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет или денежный штраф, который может достигать от 10 до 15 размеров незаконно перемещенной суммы.

