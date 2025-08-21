Инопланетяне следят за Землей благодаря сигналам из аэропортов Хитроу и Кеннеди

Ученые Манчестерского университета заявили, что инопланетяне могут следить за землянами благодаря сигналам из лондонского аэропорта Хитроу и нью-йоркского Кеннеди.

Согласно новому исследованию, инопланетяне могут использовать сигналы самолетных радаров для наблюдения за людьми. Мощные радиолокационные системы в крупных аэропортах, таких как Хитроу и Кеннеди, способны генерировать сигналы, которые могут быть зафиксированы на расстоянии до 200 световых лет.

Как пишет британское издание Daily Star, ближайшая к Земле галактика Андромеды расположена на расстоянии примерно 2,5 млн световых лет. Недавно проведенные исследования показали, что аэропорты излучают сигналы с общей мощностью около 2000 трлн Ватт.

«Радиолокационные сигналы, непреднамеренно генерируемые любой планетой с передовыми технологиями и сложными авиационными системами, могут служить универсальным признаком разумной жизни», — заявил руководитель исследования Рамиро Каисс Сайде.

Ранее астрофизик Михаил Лисаков назвал причину, почему земляне и инопланетяне до сих пор не встретились. Краткий период технологического развития земной цивилизации делает встречу практически невозможной.