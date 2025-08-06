Названа причина, почему земляне и инопланетяне до сих пор не встретились

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Астрофизик Лисаков: земляне и инопланетяне еще не встретились из-за расстояния

Отсутствие контакта с внеземными цивилизациями может объясняться фундаментальным временным несоответствием. По мнению астрофизика Михаила Лисакова, для встречи технологически развитых цивилизаций необходимо их одновременное существование в космическом масштабе времени, пишет NEWS.ru .

Специалист пояснил, что человеческая история насчитывает лишь несколько тысячелетий, поэтому просто не располагает достаточным временным ресурсом для обнаружения следов инопланетных цивилизаций.

Лисаков считает, что только цивилизации с продолжительностью существования около миллиона лет имеют реальный шанс на взаимное обнаружение, поскольку их временные линии развития могут пересечься. Краткий период технологического развития земной цивилизации делает такую встречу практически невозможной из-за расстояния.

Астрономы с помощью радиотелескопа ASKAP зафиксировали в нашей галактике необычный сферический объект, получивший название Телейос. По словам исследователей, загадочная структура полностью невидима в оптическом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах.

Научное сообщество рассматривает разные гипотезы происхождения этого феномена. Телейос может представлять собой результат взрыва звезды — остаток сверхновой. Однако эксперты отмечают, что подобные космические образования обычно не имеют такой идеально круглой формы.

Не исключено, что перед учеными предстал совершенно новый тип астрономического объекта, существование которого потребует пересмотра современных представлений о космосе.