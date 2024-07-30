Иноагент Юрий Дудь* ликвидирует один из бизнесов в России

Журналист Юрий Дудь* закрывает созданное два года назад интернет-СМИ «Битрэй»

Созданное практически два года назад блогером и журналистом Юрием Дудем* интернет-СМИ «Битрэй» пришлось закрыть. Медиа просуществовало 22 месяца. Однако за это время туда не трудоустроили ни одного сотрудника, сообщает Mash .

Единственный официальный работник компании — приятель блогера Александр Кочетков. Он числился главой фирмы.

С 6 сентября 2022 года, когда была создана компания, ни разу не был опубликован отчет о выручке. Вместо этого Кочетков писал заявление о переводе на упрощенную систему налогообложения.

Некоторое время назад Дудь* начал ликвидацию интернет-медиа «Битрэй». По одной из версий, которую выдвигали в СМИ, издание могли открыть, чтобы выполнить требования законодательства об иностранных агентах и публикации отчетов.

Ранее Дудь* продавал билеты на люкс-тур на яхте в Испании. На тот момент блогеру удалось реализовать всего половину билетов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.