Журналист Юрий Дудь* продает билеты на люкс-тур на яхте в Испании

Журналист Юрий Дудь* сейчас пытается заработать на богатых поклонниках, продавая люкс-тур с программой на яхте в Испании. Билет на него стоит 35 тыс. евро (или 3,4 млн рублей), сообщает SHOT .

Мероприятие пройдет на яхте Sherakhan, владельцем которой является голландский миллионер Ян Веркерк.

Программа тура рассчитана на шесть дней, при этом два из них — это прилет и вылет (за билеты в Испанию нужно заплатить отдельно). Из оставшихся заявленных четырех дней по мероприятиям расписаны два.

Аренда яхты за двое суток будет стоить около 200 тыс. евро с обслуживанием, сообщили в компании. Эксперты эвент-индустрии посчитали приблизительные расходы данного тура. Так, гостиница обойдется в 140 тыс. евро, поле для гольфа — 120 тыс. евро, винодельня — 50 тыс. евро, а еще VIP-трансфер — 60 тыс. евро.

В итоге из запланированного заработка в 1 млн 225 тыс. евро за билеты расходы составят 570 тыс. евро, остается 655 тыс. евро заработка, из которых нужно будет оплатить часовые выступления заявленных в программе звезд.

При этом куплено только около половины билетов.

Ранее журналист лишился до 70% рекламных доходов. Это произошло после вступления в РФ в силу закона о рекламе у иноагентов. На YouTube он мог потерять порядка 100 млн, поэтому ищет альтернативные способы заработать.

*физлицо, выполняющее функции иноагента в России.