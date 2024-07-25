Журналист Юрий Дудь* продает билеты на люкс-тур на яхте в Испании
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Журналист Юрий Дудь* сейчас пытается заработать на богатых поклонниках, продавая люкс-тур с программой на яхте в Испании. Билет на него стоит 35 тыс. евро (или 3,4 млн рублей), сообщает SHOT.
Мероприятие пройдет на яхте Sherakhan, владельцем которой является голландский миллионер Ян Веркерк.
Программа тура рассчитана на шесть дней, при этом два из них — это прилет и вылет (за билеты в Испанию нужно заплатить отдельно). Из оставшихся заявленных четырех дней по мероприятиям расписаны два.
Аренда яхты за двое суток будет стоить около 200 тыс. евро с обслуживанием, сообщили в компании. Эксперты эвент-индустрии посчитали приблизительные расходы данного тура. Так, гостиница обойдется в 140 тыс. евро, поле для гольфа — 120 тыс. евро, винодельня — 50 тыс. евро, а еще VIP-трансфер — 60 тыс. евро.
В итоге из запланированного заработка в 1 млн 225 тыс. евро за билеты расходы составят 570 тыс. евро, остается 655 тыс. евро заработка, из которых нужно будет оплатить часовые выступления заявленных в программе звезд.
При этом куплено только около половины билетов.
Ранее журналист лишился до 70% рекламных доходов. Это произошло после вступления в РФ в силу закона о рекламе у иноагентов. На YouTube он мог потерять порядка 100 млн, поэтому ищет альтернативные способы заработать.
*физлицо, выполняющее функции иноагента в России.