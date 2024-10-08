Инфобизнесмена-блогера Портнягина отпустили из-под домашнего ареста

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В апреле этого года предпринимателя задержали по подозрению в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Портнягин должен государству 188 млн рублей. После задержания суд заключил мужчину под домашний арест.

8 октября стало известно, что блогеру изменили меру пресечения. Его отпустили из-под домашнего ареста.

Вместо этого Портнягину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 10 декабря.

Ранее правоохранители задержали жену инфобизнесмена-блогера Екатерину. Ее подозревают в даче взятки, благодаря которой женщина надеялась решить проблемы с постройкой.