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Baza: жену блогера Портнягина задержали за дачу взятки в размере 300 тыс рублей

Жену блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина Екатерину задержали по подозрению в даче взятки в размере 300 тыс. рублей, сообщает Baza .

Екатерина Портнягина пыталась передать эти деньги сотруднице префектуры СВАО Москвы. Таким способом жена блогера надеялась решить проблемы с постройкой на территории элитного банного комплекса Siberia, которым владеет ее муж.

На сайте указана стоимость посещения бани — от 25 тыс. рублей за 4 часа.

Суд возбудил дело по части третьей статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве). Кроме того, Екатерине запретили совершение определенных действий.

Ранее суд помещал блогера Портнягина под домашний арест, его обвинили в уклонении от уплаты налогов. Супруга бизнесмена также была фигуранткой этого дела.