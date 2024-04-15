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Суд избрал меру пресечения для инфобизнесмена-блогера Дмитрия Портнягина

Тверской суд Москвы поместил Портнягина до 10 июня под домашний арест
Общество
Блогер Дмитрий Портнягин

Фото - © Блогер Дмитрий Портнягин/Телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

В Москве Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина, обвиняемого в отмывании денег и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сторона обвинения также просила Тверской суд Москвы лишить Портнягина возможности общаться с женой, которая тоже является фигуранткой дела. Однако суд отклонил это ходатайство. Дмитрия Портнягина поместили под домашний арест до 10 июня 2024 года.

Во время суда обвиняемый блоге заявил, что в свой день рождения 14 апреля находился в камере с человеком, убившим полицейского. Благодаря этому он понял, что не хочет двигаться в сторону криминала.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Портнягина арестовали в Ростовской области. Его обвинили в неуплате налогов и незаконном получении доходов.