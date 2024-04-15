Суд избрал меру пресечения для инфобизнесмена-блогера Дмитрия Портнягина
Фото - © Блогер Дмитрий Портнягин/Телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
В Москве Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина, обвиняемого в отмывании денег и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сторона обвинения также просила Тверской суд Москвы лишить Портнягина возможности общаться с женой, которая тоже является фигуранткой дела. Однако суд отклонил это ходатайство. Дмитрия Портнягина поместили под домашний арест до 10 июня 2024 года.
Во время суда обвиняемый блоге заявил, что в свой день рождения 14 апреля находился в камере с человеком, убившим полицейского. Благодаря этому он понял, что не хочет двигаться в сторону криминала.
Ранее сообщалось, что Дмитрия Портнягина арестовали в Ростовской области. Его обвинили в неуплате налогов и незаконном получении доходов.