Индия использовала российские ЗРК С-400 для отражения атак Пакистана

Как пишет газета The Hindustan Times, еще для обороны Индия применяла местные зенитные ракеты Akash класса «земля — воздух» разные системы борьбы с дронами и иные меры противодействия для отражения угроз. Атаки со стороны противника отслеживались интегрированной сетью радаров и системами управления и контроля.

Источники издания рассказали, что для поражения систем ПВО в Пакистане ВС Индии применяли еще израильский разведывательно-ударный дрон Harop.

Прошлой ночью из приграничных с Пакистаном регионах Индии поступала информация о грохоте взрывов, вспышках в небе и сиренах. В некоторых городах отключили электричество для безопасности. Были сведения об атаках на военные базы в Джамму и Кашмире, которые успешно отразили.

В ночь на 7 мая по местному времени индийская армия нанесла ракетные удары по целям на территории соседнего Пакистана, расположенным в регионе Кашмир. Атака стала логическим продолжением политической напряженности, возникшей в конце апреля после нападения исламских террористов на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира.