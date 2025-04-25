Конфликт Индии и Пакистана в апреле 2025 года: чем вызван и может ли привести к ядерной войне

Чем вызван конфликт Индии и Пакистана и может ли он привести к ядерной войне

Из-за чего начался новый виток обострения в бывшей Британской Индии и до чего успел дойти, читайте в материале РИАМО.

В конце апреля 2025 года вновь обострился пограничный конфликт Индии и Пакистана в регионе Джамму и Кашмир, длящийся много десятилетий. Пока стороны обмениваются в основном грозными заявлениями, но предыдущий опыт показывает, что дело вполне может дойти до серьезных боестолкновений. Учитывая, что и Индия, и Пакистан обладают ядерным оружием, это не может не вызывать тревогу во всем мире.

Что случилось в конце апреля 2025 года в Джамму и Кашмире

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22 апреля в семи километрах от индийского города Пахалгам региона Джамму и Кашмир произошел теракт, в ходе которого пять боевиков мусульманской группировки «Фронт сопротивления», борющейся против индийской власти в Кашмире, совершили ряд нападений на туристов в Байсаранской долине — живописном местечке, куда можно добраться только пешком или на лошади. Останавливая туристов, нападавшие требовали назвать имя и религиозную принадлежность, после чего расстреливали немусульман. Мужчин заставляли снимать нижнее белье, чтобы проверить, сделано ли им требуемое нормами ислама обрезание.

В результате нападений погибли по меньшей мере 26 человек, из которых 23 были туристами из других регионов Индии, а еще двое — иностранцами из Непала и ОАЭ. Все убитые были мужчинами. Одну из женщин террористы пощадили, чтобы она могла рассказать о произошедшем премьер-министру Индии Нарендре Моди.

После теракта руководство Индии обвинило в произошедшем власти Пакистана, которые якобы поддерживают нападавших. Власти исламской республики обвинения отвергли.

Любопытно, что это не первый раз, когда обострение индо-пакистанских отношений начинается с теракта. Предыдущая эскалация, произошедшая в Кашмире в 2019 году, была вызвана гибелью 40 индийских полицейских после атаки террориста-смертника на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Реакция Индии на теракт в Кашмире в 2025 году

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Обвинив Пакистан в поддержке террористов, Индия объявила о ряде мер в отношении исламской республики. Среди них:

сокращение штата дипломатических представительств с 55 человек до 30, а также высылка и отзыв всех военных атташе;

закрытие пограничного поста Вагах-Аттари;

прекращение выдачи виз по упрощенной схеме SVES (которая распространяется на 24 категории лиц, включая бизнесменов, чиновников, спортсменов и т. п.), а также аннулирование уже выданных по ней виз. Позже власти Индии объявили о прекращении выдачи и аннулировании вообще всех виз гражданам Пакистана;

прекращение действия договора о водах Инда от 1960 года.

Как объясняет телеграм-канал «Прогулки по священным рощам» (ссылку на который приводит индолог, автор канала «Пробковый шлем» Илья Спектор), в соответствии с этим договором Индия получала исключительное право пользоваться водой трех рек системы Инда, оставляя Пакистану право пользоваться водой трех других. При этом истоки пяти из этих рек, а также верховья самого Инда контролирует Индия, но основной водозабор осуществляет Пакистан, и от того, насколько стабильно это водоснабжение, зависит устойчивость значительной части пакистанской экономики и выживание почти всего пакистанского сельскохозяйственного сектора.

В ответ на прекращение действия договора о водах Инда Совет безопасности Пакистана заявил, что исламская республика будет рассматривать любую попытку Индии перекрыть поток воды в Пакистан как акт войны.

Правда, как поясняет автор канала «Прогулки по священным рощам», Индия не имеет физической возможности заблокировать указанные в договоре истоки рек.

«Чисто теоретически в течение ближайших лет индийцы могут развернуть масштабные работы, создать новые ирригационные системы и построить новые объекты энергетической инфраструктуры, что поможет увеличить отбор воды. Практически все это потребует массы денег, которые непонятно откуда брать, создаст опасный прецедент, которым могут воспользоваться китайцы, не даст ощутимого прироста урожайности и выработки электроэнергии, а Пакистан начнет ощущать хоть какие-то последствия этой гипотетической масштабной программы только лет через 6-7 в лучшем случае», — утверждает автор канала.

При этом сообщения в прессе о том, что Индия уже ограничила поток воды в Пакистан, в «Прогулках по священным рощам» назвали фейком.

Ответные действия Пакистана против Индии в апреле 2025 года

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В ответ на действия Индии Пакистан объявил о зеркальных мерах, а также о приостановке всей торговли с Индией и закрытии пакистанского воздушного пространства для индийских авиакомпаний.

«Это уже серьезно и довольно неприятно с экономической точки зрения, так как практически все международные рейсы в Европу и США из Индии и обратно проходят над территорией Пакистана. Скорее всего, сейчас начнется кратковременный хаос в индийских аэропортах. Это не воздушная блокада, так как самолеты иностранных авиакомпаний по-прежнему будут летать над пакистанской территорией, но билеты на самолеты индийских перевозчиков явно вырастут в цене», — пояснил автор канала «Прогулки по священным рощам».

Каковы дальнейшие перспективы эскалации индо-пакистанского конфликта

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По мнению автора канала «Прогулки по священным рощам», уже принятыми мерами Индия не ограничится и по пакистанской территории будет нанесен военный удар.

«В прошлый раз между терактом в Пулваме (упомянутая выше атака на индийских полицейских в 2019 году — ред.) и первым ударом возмездия прошло 12 суток, в этот раз все может произойти быстрее (или, наоборот, попозже, в таких ситуациях неопределенность становится дополнительным фактором воздействия). Но о ядерных ударах речи не идет», — уверен автор канала.

При этом 25 апреля Индия сообщила об обстреле своих пограничных постов со стороны Пакистана. По словам источников индийского телеканала NDTV, «на стрельбу был дан эффективный ответ».

Какова предыстория индо-пакистанского конфликта в Кашмире

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Противостояние Индии и Пакистана за территорию бывшего княжества Джамму и Кашмир тянется с 1947 года, когда состоялся раздел колонии Британская Индия, куда входили нынешние Индия, Пакистан, Бангладеш и Мьянма. С тех пор отгремели три индо-пакистанские войны (в 1947-48, 1965 и 1971 годах), в каждой из которых погибли по несколько тысяч человек с обеих сторон, а также несколько столкновений поменьше.

На сегодняшний день Индия контролирует около 55% территории и 70% населения бывшего княжества, Пакистан — около 30% территории, Китай — еще около 15% территории.

При этом союзная территория Джамму и Кашмир, входящая в состав Индии, довольно неоднородна по своему составу. Если в одной из двух ее составных частей, Джамму, большинство населения по переписи населения 2011 года составляли индуисты (67,5% — при значительном мусульманском меньшинстве в 30%), то в Кашмире ислам исповедовали 96,41% населения. При этом население Кашмира было больше, чем Джамму (6,9 миллиона человек против 5,4 миллиона) — отсюда и сложности с интеграцией региона в индийское государство.