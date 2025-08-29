Имя Мухаммад стало самым популярным в названном «родиной узбеков» регионе РФ

Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами среди новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в августе. С начала 2025 года в Югре Мухаммадами назвали 253 мальчиков, а Аминой — 141 девочку, сообщает URA.RU со ссылкой на онлайн-реестр местного ЗАГСа.

Мухаммад с большим отрывом лидирует в списке самых популярных имен. На втором месте расположилось имя Михаил — так назвали 186 новорожденных с января по август. Третье место заняло имя Александр (166), далее расположились Артем (130) и Роман (117).

Кроме Амины, самыми популярными женскими именами в ХМАО оказались Анна, София, Сафия и Василиса.

В 2024 году Мухаммадами в Югре назвали 388 малышей. С 2023 года это имя является самым часто встречающимся у местных новорожденных.

Ранее в ХМАО произошел скандал с участием депутата-коммуниста областной Думы Халида Таги-Заде. Он заявлял, что узбеки, «может быть, едут в ХМАО как на историческую Родину», потому что Югра «исторически была частью Сибирского ханства», которым правила «узбекская династия». После этого Таги-Заде лишили должности зампредседателя комитета социальному развитию, но оставили ему депутатский мандат. Спустя время в Совете по правам человека (СПЧ) заявили, что власти ХМАО «упорно не замечают», что выходцы из Средней Азии и Закавказья начали «захватывать», «поглощать регион».

Слова Таги-Заде про Югру-«родину узбеков» также проверяла прокуратура, но она не нашла нарушений в высказывании депутата.