«Отобрали должность»: депутата думы ХМАО наказали за фразу о мигрантах

В думе Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО) состоялось закрытое заседание, на котором депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде лишили должности заместителя председателя комитета по социальному развитию после скандального высказывания о мигрантах, сообщает URA.RU .

Ранее депутат заявил, что узбеки, «может быть, едут в ХМАО как на историческую Родину». По его словам, этот регион был «исторически частью Сибирского ханства», которым правила «узбекская династия».

«Таги-Заде сохранил мандат. Но при этом он лишился должности зампреда комитета», — пояснил источник в политическом истеблишменте.

Собеседник агентства добавил, что фракция КПРФ требовала отставки депутата, которого давно выгнали из партии. При этом Таги-Заде сохранил место в окружном Заксобрании до завершение проверки правоохранительных органов.

В ходе проверки силовики нашли компромат на депутата-коммуниста. В марте он проголосовал за награждение своего родного брата Парвиза, возглавляющего одно из предприятий в сфере ЖКХ. Мужчина получил не только грамоту, но и выплату в размере 30 тыс. рублей. Вопрос обсуждался на комиссии по этике и был поднят прокуратурой.