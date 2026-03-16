сегодня в 06:30

Имеют право: юрист рассказала, кому можно шуметь ночью

В каждом регионе действует свой «закон о тишине», защищающий сон с одиннадцати вечера до семи утра. Однако в этих же нормативных актах всегда прописаны железобетонные исключения. К ним относятся устранение аварий и неотложные работы по обеспечению жизнедеятельности города. Об этом РИАМО сообщила Елена Богданова.

«Сильный снегопад или гололед трактуется как угроза транспортного коллапса. Приоритет общественной безопасности здесь стоит выше личного права на тишину», — объяснила юрист.

Другое дело, если рабочие решили в два часа ночи планово спилить ветки, начать косметический ремонт бордюров или вывезти обычный бытовой мусор.

«Это уже прямое нарушение. В таких случаях можно смело фиксировать номера техники на видео и звонить в дежурную часть», — сказала Богданова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.