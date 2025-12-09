Илью Яшина* заочно приговорили почти к 2 годам лишения свободы

Суд Москвы заочно назначил бывшему московскому депутату Илье Яшину* наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, фигурант был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента. С сентября 2023 года по март 2024 года распространял материалы в Сети без соответствующей маркировки.

В итоге на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Оно рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. Суд признал фигуранта виновным.

Помимо срока, который он должен будет отбывать в колонии общего режима, Яшину* нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение 2 лет и 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Яшина* заочно арестовали по делу о создании экстремистской организации.

* Признан иноагентом, а также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.