Эксперты объяснили, какие яйца лучше выбирать в магазине

При покупке яиц стоит смотреть на категорию, дату, состояние скорлупы и запах. Цвет скорлупы на вкус и питательность не влияет, сообщает Общественная Служба Новостей .

В России яйца делят на категории. С0 считают продуктом более высокого отбора: такие яйца должны быть свежими, чистыми, без трещин, пятен и заметных дефектов. Они обычно стоят дороже из-за требований к отбору и хранению.

С1 — яйца хорошего качества для повседневного использования. У них допустимы небольшие пятна, царапины или неровности скорлупы. С2 и С3 могут иметь более заметные дефекты, а С3 чаще используют для переработки или промышленных целей.

В магазине нужно осмотреть скорлупу: она должна быть без сколов и трещин. Белые и коричневые яйца не отличаются по вкусу и питательным свойствам. Также важно проверить этикетку, срок годности и отсутствие постороннего запаха.

Лучше покупать яйца у проверенных продавцов и не брать упаковки только из-за скидки. Дома свежесть можно проверить водой: свежее яйцо тонет и лежит на боку, старое всплывает.

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