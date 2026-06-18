HR-эксперт Лоикова: базовые товары стали забирать до 79% дохода

Жители Москвы и Подмосковья в среднем расходуют около 89 тысяч рублей в месяц. Оценку дала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, сообщает «Вечерняя Москва» .

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова сообщила, что средние расходы жителей Москвы и Московской области составляют около 89 тысяч рублей в месяц.

По ее словам, на продукты питания и товары первой необходимости уходит 79% общего дохода. По другим подсчетам, 20-30% дохода жители тратят на еду и базовые товары, 20% — на жилищно-коммунальные услуги, 15% — на транспорт, 5-10% — на одежду, обувь и товары для дома.

В материале также отмечается рост средней зарплаты в Москве по итогам марта: она увеличилась почти на 31 тысячу рублей в сравнении с тем же месяцем 2025 года.

Опрос одной из страховых компаний показал, что почти половина россиян в возрасте от 18 до 30 лет откладывает деньги. Чаще всего молодые люди формируют финансовую подушку безопасности.

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