«Икона стиля»: Губерниев трогательно высказался о покойной Дмитриевой

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал журналистку и теннисистку Анну Дмитриеву «иконой стиля» российского телевидения. По словам спортивного журналиста, он был горд знакомству с ней, сообщает NEWS.ru .

Губерниев признался, что всегда прислушивался к советам Дмитриевой. Она создала «фантастическую редакцию „НТВ-Плюс“ вместе с Алексеем Бурковым», и все советские телезрители были в нее влюблены, отметил комментатор.

«Икона стиля спортивной журналистики нашей страны, советского и российского телевидения. Я в прямом смысле вырос на Анне Дмитриевой. Ее будет сильно не хватать, потому что она как мама была для всех нас», — сказал Губерниев.

Анны Дмитриевой не стало 24 июня. Теннисистка скончалась на 84-м году жизни. Дмитриева была обладателем нескольких крупных наград, в числе которых премия «Золотой микрофон», а также звания заслуженного работника культуры России.