ИКИ РАН: сильные магнитные бури ожидаются 9 и 10 декабря

Ученые прогнозируют магнитные бури уровня G2—G3, которые могут привести к полярным сияниям 9 и 10 декабря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В публикации в Telegram-канале лаборатории говорится, что магнитные бури ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря. Специалисты отметили, что пик воздействия приходится на вторую половину дня 9 декабря.

Все это в сочетании с высокими значениями геомагнитных индексов создает хорошие условия для наблюдения полярных сияний. Ранее ученые также зафиксировали две солнечные вспышки предпоследнего класса — М.

