ИКИ РАН: на Солнце произошли две сильные вспышки класса М

На Солнце произошла двойная вспышка M-класса в интервале между 22 часами 6 декабря и полуночью, она сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По наблюдениям, облако плазмы достигнет планеты 9 декабря примерно в первой половине дня. Мощность излучения на Солнце в пике была M8.1, что соответствует 81% от нижней границы высшего X-класса.

Модель распространения плазмы от данного выброса показывает, что у него было два особенно плотных ядра, их траектории, предварительно, пройдут мимо планеты — одно слева, другое справа. Но полагаться на благоприятный сценарий пока не стоит, так как за более чем двое суток полета к Земле облако несколько раз изменит внутреннюю структуру. Кроме того, точность современных моделей в этой сфере еще далека от идеальной.

При этом повторения мощной бури середины ноября не прогнозируется. Тогда произошел последний фронтальный удар солнечной плазмы по Земле, последовавший за вспышкой X5.1, он вызвал магнитную бурю уровня G4.

Прошедшая 6 декабря вспышка не относится к экстремально сильным, поэтому ожидается уровень G2-G3.

